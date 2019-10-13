Макрон созвал срочное заседание совета безопасности Франции

13 октября 2019 22:29 (UTC+04:00)

Закрытое заседание совета безопасности Франции пройдет поздно вечером в воскресенье по инициативе президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse (AFP).

По его данным, главной темой заседания, которое откроется в 22:00 по местному времени, станет наступательная операция, организованная Турцией на севере Сирии. Как заявил на пресс-конференции в воскресенье французский лидер, данное наступление "создает риск возникновения неприемлемой гуманитарной ситуации" и помогает "Исламскому государству" [террористическая группировка] "восстановить силы в регионе".

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