Напавший на мечеть в Байонне хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам

29 октября 2019 22:27 (UTC+04:00)

Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французской Байонне, хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил местный прокурор Марка Марье прокурор на пресс-конференции, мужчина в возрасте 84 лет пытался поджечь дверь мечети в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи на юге страны), а затем ранил из огнестрельного оружия двух человек, пытавшихся ему помешать, затем он был задержан полицией.

По словам, прокурора, поджигатель убежден, что пожар в Нотр-Дам был устроен представителями мусульманской общины.

"Допрос был прерван из-за состояния его психического здоровья", - сказал прокурор, добавив, что задержанный во вторник пройдет психиатрическое освидетельствование.

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