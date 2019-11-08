В Афинах совершил вынужденную посадку египетский грузовой самолет

8 ноября 2019 14:08 (UTC+04:00)

Египетский грузовой самолет совершил вынужденную посадку в международном афинском аэропорту "Элефтериос Венизелос". Как Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание "Нафтемпорики".

Самолет А322 с пятью членами экипажа на борту выполнял рейс из Египта в Германию. В районе острова Хиос в кабине экипажа произошло задымление, и командир запросил экстренную посадку, сообщает издание.

В аэропорту были приведены в полную готовность экстренные службы, спасательные вертолеты ВМС, одновременно был отдан приказ быть готовыми к взлету двум самолетам ВВС.

Самолет благополучно сел, после проверки продолжит рейс, сообщает издание.

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