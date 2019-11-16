Во Франции задержаны два человека, угрожавшие совершить покушение на Макрона

16 ноября 2019 00:28 (UTC+04:00)

Французская полиция задержала двух человек, которые угрожали совершить покушение на президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на данные из юридических источников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Задержания были произведены в рамках расследования дела об угрозах со стороны крайне правых в ноябре 2018 года. "Двое задержанных предстали в пятницу перед судьей по делам о терроризме, им будут предъявлены обвинения", - уточнил источник France-Presse.

Речь идет о двух мужчинах 30 и 45 лет. Они были задержаны полицией во вторник на востоке Франции.

По данному делу ранее уже были уже задержаны четверо членов праворадикальной группировки Les Barjols ("безумцы"). Всем им предъявлены обвинения в создании преступной группировки, преследующей террористические цели . Двое из них находятся в предварительном заключении. По данным газеты Le Monde, данная группировка была создана ультраправыми вскоре после избрания в 2017 году Эмманюэля Макрона президентом Франции.

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