В Дрездене подтвердили кражу артефактов из сокровищницы "Зеленый свод"

27 ноября 2019 22:34 (UTC+04:00)

В пресс-службе "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" подтвердили, что злоумышленники похитили из известной сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) более 10 предметов, в том числе саксонский Белый бриллиант весом 49 карат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Кража произошла в понедельник рано утром. Несмотря на то, что полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее, которые увидели преступников через камеру наблюдения, задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело.

Как сообщили в музее, во вторник днем после ограбления директор "Зеленого свода" Дирк Синдром смог осмотреть и сфотографировать витрины. На основе полученных изображений был составлен точный список украденных драгоценностей.

"Грабители похитили 11 предметов и детали двух предметов, а также группу пуговиц", - говорится в опубликованной на сайте сообщении.

В составленном списке среди прочего указан аксельбант с саксонским Белым бриллиантом. Как сообщает издание Welt, вес бриллианта составляет 49,8 карат. Кроме того, на этом украшении были также другие крупные бриллианты весом 39,5 и 21 карат. Также была украдена брошь в виде банта королевы Саксонии Амалии Августы с 611 небольшими бриллиантами.

Ранее дирекция "Зеленого свода" сообщала, что преступники похитили часть украшений из трех драгоценных гарнитуров, состоявших из бриллиантовых и жемчужных изделий. Как заявили в сокровищнице, ввиду исторического и культурного значения похищенного, коллекции нанесен неисчислимый ущерб.

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