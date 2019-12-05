В Афинах загорелась гостиница

5 декабря 2019 16:35 (UTC+04:00)

Гостиница Athenaeum Palace горит в Афинах, пожарные эвакуируют постояльцев. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пожарная служба.

Сообщение о пожаре в четырехзвездочной гостинице на проспекте Сингру поступило около 12.00, на место были направлены 12 машин и 35 пожарных. Сейчас пожар взят под частичный контроль, сообщили пожарные.

Сайт newsit.gr сообщил, что возгорание началось на кухне на первом этаже, густой дым сразу же поднялся до седьмого этажа.

Пожарные эвакуировали шесть человек, в том числе в помощью выдвижных лестниц – трех. Сейчас они выясняют, есть ли в здании другие люди.

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