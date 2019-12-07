В Афинах причиной пожара в отеле стал поджог

7 декабря 2019 01:04 (UTC+04:00)

По данным предварительного расследования, пожар в одной из гостиниц столицы Греции произошел из-за поджога. Об этом, как передает Trend со сыслкой на РИА Новости, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Информация о пожаре в четырехзвездочной гостинице на проспекте Сингру поступила в четверг около 12.00. На место происшествия направили 12 машин и 35 пожарных.

Пострадали три человека — две женщины и один мужчина. Густой едкий дым вызвал у них серьезные проблемы с дыханием. У мужчины также зафиксирован перелом ноги.

Расследованием причин возгорания в отеле занимаются сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере безопасности в Аттике. Они считают, что была попытка поджога, и в настоящее время выясняют мотивы преступников, пишет агентство.

Обнаружили три очага возгорания, в каждом — пустые пластиковые канистры. Еще две не открытые канистры с горючей жидкостью нашли в коридоре второго этажа отеля.

На втором этаже гостиницы, согласно информации полицейских источников, была предпринята попытка поджога еще в двух комнатах.

Примечательно, что во время пожара у входа находились судебные приставы. Они пришли опечатывать гостиницу, поскольку между собственником здания и владельцами бизнеса возник спор.

Следователи затребовали запись камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь предварительному расследованию.

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