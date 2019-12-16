В Афинах у полицейского участка нашли самодельную бомбу

16 декабря 2019 17:00 (UTC+04:00)

Сотрудники греческой полиции уничтожили контролируемым взрывом самодельное взрывное устройство, обнаруженное напротив полицейского участка на востоке Афин. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Ekathimerini.

Устройство с таймером находилось в металлической трубе внутри коробки, прикрепленной к стене здания напротив.

Как передает интернет-издание Greek Reporter, гвозди внутри бомбы, по задумке злоумышленников, должны были привести к максимальному числу жертв.

По данным отдела по борьбе с терроризмом, которые приводит Ekathimerini, механизм был установлен ночью, однако не сработал, так как провода были подсоединены неправильно.

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