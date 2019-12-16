В Афинах у полицейского участка нашли самодельную бомбу

Сотрудники греческой полиции уничтожили контролируемым взрывом самодельное взрывное устройство, обнаруженное напротив полицейского участка на востоке Афин. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Ekathimerini.

Устройство с таймером находилось в металлической трубе внутри коробки, прикрепленной к стене здания напротив.

Как передает интернет-издание Greek Reporter, гвозди внутри бомбы, по задумке злоумышленников, должны были привести к максимальному числу жертв.

По данным отдела по борьбе с терроризмом, которые приводит Ekathimerini, механизм был установлен ночью, однако не сработал, так как провода были подсоединены неправильно.

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