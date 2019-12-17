Авиакомпания British Airways прекратила полеты над Ормузским проливом

17 декабря 2019 04:15 (UTC+04:00)

Британская авиакомпания British Airways прекратит полеты в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом в соответствии с рекомендациями, которые ранее распространило Федеральное управление гражданской авиации США. Об этом представители авиакомпании сообщили в пятницу утром агентству Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши сотрудники, отвечающие за безопасность полетов, поддерживают постоянный контакт с [авиационными] властями разных стран для осуществления комплексной оценки рисков на всех наших маршрутах", - заявил представитель компании, слова которого приводит агентство.

При этом в British Airways подчеркнули, что принятые меры не приведут к отмене рейсов. Те авиамаршруты, которые проходили над воздушным пространством Ирана, будут скорректированы.

Американский авиарегулятор распространил свои рекомендации в четверг после поступления сообщений о том, что над Ираном был сбит американский разведывательный беспилотник Global Hawk. В управлении подчеркнули, что "ближайший гражданский самолет находился в пределах 45 морских миль" от места поражения дрона, и выразили обеспокоенность в связи с растущим уровнем напряженности в регионе.

Американская United Airlines уже приостановила полеты между Ньюарком (штат Нью-Джерси, США) и индийским городом Мумбаи через воздушное пространство Ирана. Ее примеру уже последовали несколько других крупных европейских и азиатских авиакомпаний.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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