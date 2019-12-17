Рейс Norwegian Air из Лондона в Остин задержали из-за поведения собак

Поведение французских бульдогов привело к длительной задержке рейса DI7181 авиакомпании Norwegian Air, следовавшего из Лондона в город Остин (США, штат Техас). Одетые в розовые пачки собаки, стали слишком буйными и беспокойными на борту самолета, что вызвало сильное недовольство у пассажиров и членов экипажа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Командир воздушного судна принял решение снять с рейса животных вместе с их хозяевами. "Безопасность пассажиров и членов экипажа всегда является главным приоритетом нашей авиакомпании. Рейс DI7181 из Гатвика в Остин еще не вылетел, когда пилот принял решение высадить эмоциональных собак и их двух владельцев из-за того, что четвероногие питомцы проявляли признаки беспокойства в салоне", - отметили в Norwegian Air. В результате, как указывает издание, самолет вылетел в пункт назначения на 1,5 часа позже.

Провоз домашних животных запрещен на большинстве рейсов в Великобритании. Исключение, как подчеркивает газета, составляют случаи, когда речь идет о служебных собаках, в частности, собаках-поводырях или животных, считающихся эмоциональной поддержкой своим хозяевам, путешествующим из Соединенного Королевства в США и наоборот. Такие собаки призваны избавить владельцев от чувства тревоги и стресса, которое они испытывают на борту воздушного судна, а также предотвратить повышение у них артериального давления.

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways на всех своих рейсах позволяет пассажирам провозить собак-поводырей. Кроме того, владельцам разрешается путешествовать вместе с животными, необходимыми для поддержания их устойчивого эмоционального состояния, если самолет направляется в США. Причем четвероногие любимцы могут быть размещены как в бизнес-, так и эконом-классе, при условии, что владелец направит письменное уведомление в авиакомпанию как минимум за две недели до перелета.

Тем не менее, во многих авиакомпаниях введен запрет на перевозку различного рода братьев наших меньших. Например, по информации газеты, американский авиаперевозчик United Airlines не разрешает брать на борт лягушек, ежей, коз и любых живых существ с клыками.

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