Президенты Франции и Ирака провели телефонные переговоры

4 января 2020 21:04 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провёл телефонные переговоры со своим иракским коллегой Берхамом Салехом, лидеры договорились продолжать контакты для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации, говорится в коммюнике Елисейского дворца, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Республики сегодня утром поговорил с президентом Ирака Берхамом Салехом. Перед лицом растущей напряженности, он (Макрон) подтвердил свою приверженность безопасности и суверенитету Ирака", - написано в заявлении.

Там говорится, что "два президента условились оставаться в тесном контакте, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности и действовать во имя стабильности Ирака и региона в целом".

"Президент республики также подчеркнул приоритетность борьбы с ИГ ("Исламское государство") при помощи международной коалиции, которая действует в Ираке, полностью соблюдая суверенитет страны и поддерживая ее силы безопасности", - уточняется в сообщении Елисейского дворца.

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