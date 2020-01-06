Глава МИД ФРГ назвал неэффективным давление на Ирак при помощи санкций

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что давление на Ирак при помощи санкций не возымеет должного эффекта. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак проявит враждебность по отношению к американской стороне, то Вашингтон введет против иракской стороны "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".

"Я не думаю, что Ирак можно убедить угрозами, но можно убедить аргументами", - передает агентство слова Мааса.

Он добавил, что немецкие, британские и французские официальные лица обсудят ситуацию с Ираном в понедельник. "Мы обязательно еще раз поговорим с Ираном. Что было раньше анонсировано (сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке), однако, не соответствует соглашению", - заключил Маас.

Как сообщило Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана, власти страны заявили о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке 2015 года. По его данным, Тегеран не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в Совместном всеобъемлющем плане действий, о количестве центрифуг для обогащения урана, которые он мог использовать.

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