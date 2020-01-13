Один из членов экипажа выпал из самолета Finnair

13 января 2020 21:46 (UTC+04:00)

Один из членов экипажа Finnair выпал в понедельник из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщил в Twitter финский Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"OTKES начал предварительное расследование серьезного происшествия в аэропорту Хельсинки-Вантаа, случившегося 13 января, когда член экипажа Airbus A320 выпал из самолета и получил травмы, борт в этот момент находился на стоянке в аэропорту после полета", - говорится в сообщении.

Как сообщила газета Ilta-Sanomat, ЧП произошло после того, как пассажиры вышли из самолета и сели в автобусы, чтобы ехать в терминал. Член экипажа самолета выпал из него на взлетную полосу через ту же дверь, через которую до этого прошли пассажиры. Причины случившегося выясняются.

Борт перед ЧП прибыл в Хельсинки из Оулу.

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