"Барселона" расторгла контракт с главным тренером Вальверде Кике Сетьен стал главным тренером

14 января 2020 05:15 (UTC+04:00)

Испанский футбольный клуб "Барселона" расторг контракт по обоюдному согласию с главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Клуб выражает благодарность Эрнесто Вальверде за его профессионализм, самоотверженность и любовь к "Барселоне". Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении на сайте клуба.

Вальверде 55 лет, он возглавлял "Барселону" с лета 2017 года. Вместе с командой специалист дважды выиграл чемпионат Испании (2017/18, 2018/19) и по одному разу завоевывал трофеи Кубка (2017/18) и Суперкубка Испании (2018). Ранее он тренировал греческий "Олимпиакос", с которым трижды становился чемпионом страны и дважды завоевывал Кубок Греции, а также испанские "Эспаньол", "Вильярреал", "Валенсию" и "Атлетик", выиграв с последним Суперкубок Испании (2015).

10 января "Барселона" проиграла "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3, после чего появилась информация о возможной отставке главного тренера. В чемпионате Испании каталонский клуб делит первое место с мадридским "Реалом", набрав 40 очков в 19 матчах. Также команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала встретится с итальянским "Наполи".

Испанский специалист Кике Сетьен стал главным тренером футбольного клуба "Барселона".

Контракт со специалистом будет действовать до лета 2022 года. Во вторник на стадионе "Барселоны" пройдет подписание договора, после чего состоятся фотосессия и пресс-конференция нового наставника команды.

Ранее каталонский клуб по обоюдному согласию расторг контракт с Эрнесто Вальверде. Последней командой, которую возглавлял Сетьен, был испанский "Бетис". Также в послужном списке 61-летнего специалиста значатся испанские клубы "Расинг", "Полидепортиво", "Логроньес", "Луго" и "Лас-Пальмас".

Возглавив "Бетис" в мае 2017 года, Сетьен по итогам первого же сезона занял с командой шестое место и пробился в групповой этап Лиги Европы. "Бетис" стал победителем квартета и вышел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил французскому "Ренну" (3:3, 1:3).

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