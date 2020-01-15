При взрыве в Испании пострадали восемь человек

Число пострадавших в результате мощного взрыва и пожара на химическом заводе в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) увеличилось до восьми человек, сообщила служба экстренной медицинской помощи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Два человека получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии, состояние одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, пять получили легкие травмы, следует из сообщения службы в Twitter.

Ранее власти сообщали об одном погибшем, одном пропавшем без вести и шести пострадавших. Местный житель погиб в результате спровоцированной взрывной волной обрушения крыши здания, расположенного недалеко от завода.

На место пожара прибыл глава каталонского женералитета Ким Торра. Он выразил соболезнования семье погибшего и обратился к гражданам с призывом не поддаваться панике. "Мы хотим призвать население к спокойствию, поскольку токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил Торра журналистам.

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