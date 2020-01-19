Зеленский соболезнует семьям погибших при крушении Boeing в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и офис главы государства выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

В воскресенье в Украину прибыл самолет с телами 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в Иране. В киевском аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими, участие в которой принял Зеленский, премьер Алексей Гончарук и другие должностные лица. Церемония будет проходить до 19.00

"Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбития самолета авиакомпании "МАУ", уже на родине. Владимир Зеленский и офис президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении офиса украинского главы государств в Facebook.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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