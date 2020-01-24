Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в пятницу соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее комитет Европарламента по конституционным делам большинством голосов одобрил соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

"Сегодня (в пятницу) я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", - написал Мишель в Twitter.

В четверг законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС получил в четверг королевскую санкцию в Великобритании и стал законом. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

В 23.00 31 января Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

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