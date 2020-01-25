Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кёльн" со счетом 5:1

БАКУ /Trend/ - В матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу "Боруссия" разгромила "Кёльн" со счетом 5:1.

Мячи забили: Боруссия - Рафаэль Геррейро (1-я минута), Марко Ройс (29), Джейдон Санчо (48) и Эрлинг Холанд (77, 87). У "Кёльна" отличился Марк Ут (65).

19-летний Футболист "Боруссии" Холанд установил рекорд чемпионата Германии, став первым игроком в истории команды, сумевшим забить пять голов в первых двух матчах, для этого ему понадобилось 57 минут игрового времени, что стало рекордом Бундеслиги.

"Боруссия" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии с 36-и очками в 19 матчах.

1 февраля "Боруссия" у себя в гостях примет берлинский "Унион". Днем позже "Кёльн" проведет матч с "Фрайбургом".

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