Франция эвакуирует своих граждан из Уханя

Власти Франции приняли решение о возвращении всех желающих граждан страны из китайского Уханя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в субботу портал France Info со ссылкой на французский Минздрав.
В связи с эпидемией коронавируса в стране в настоящее время выезд из этого города запрещен.
"Премьер-министр решил репатриировать всех желающих этого французов из Уханя во Францию, это будет в середине недели, по согласованию с китайскими властями", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен пояснила, что "репатриированные граждане будут в течение 14 дней находиться под контролем".
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