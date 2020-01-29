В Германии выявлены еще три случая заражения коронавирусом

29 января 2020 00:28 (UTC+04:00)

Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в германской федеральной земле Бавария. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник региональное министерство здравоохранения.

"Министерство здравоохранения Баварии было проинформировано о том, что еще три человека инфицированы новым коронавирусом", - отмечается в сообщении. Все трое работают в одной компании - Webasto.

Ранее пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заболел один сотрудник этой фирмы.

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