Около 200 французов, эвакуированных из Уханя, вернулись на родину

Около 200 французских граждан, эвакуированных из китайского Уханя, приземлились в пятницу в аэропорту города Истр на юге Франции. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что ни у кого из них прибывших нет симптомов коронавируса, распространяющегося в Китае.

При этом приехавшие из Китая французы будут помещены под карантин и направлены в курортный центр, расположенный в коммуне Карри-ле-Руэ, недалеко от Марселя, сообщает телеканал. Они проведут там две недели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.

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