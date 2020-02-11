Крупнейший лыжный марафон Финляндии впервые отменен из-за отсутствия снега

Крупнейший в Финляндии лыжный марафон Finlandia-hiihto, который проводится с 1974 года, впервые отменен из-за отсутствия снега. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник вечером объявили организаторы.

Марафон должен был пройти по маршруту Лахти - Холлола - Лахти классическим и свободным стилем 22-23 февраля.

"Исполнительный комитет Finlandia-hiihto в понедельник вечером принял решение отменить мероприятие, посчитав, что погодные условия в настоящее время делают невозможным его организацию. Сочетание сильного дождя и высокой скорости ветра привело к тому, что лыжня оказалась в очень плохом состоянии. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней показывает, что надежды на улучшение нет", - отмечено в пресс-релизе.

В 1984 году марафон был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за количество участников (13 226 лыжников). С 1978 года он входит в серию международных лыжных марафонов Worldloppet, а с 2018 года - в престижную серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны на всей территории России. РФ, как правило, занимает второе место по количеству участников на соревнованиях в Лахти после Финляндии.