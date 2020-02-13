Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"

Здание компании Amazon в Мадриде эвакуировано из-за поступившей по телефону угрозы о "минировании". Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в полиции.

"Поступило предупреждение, и здание было эвакуировано, чтобы облегчить работу сотрудникам, которые пытаются в настоящее время установить, насколько реальная угроза", - сказали в пресс-службе полиции Мадрида.