Здание Amazon в Мадриде эвакуировали из-за угрозы "минирования"
Здание компании Amazon в Мадриде эвакуировано из-за поступившей по телефону угрозы о "минировании". Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в полиции.
"Поступило предупреждение, и здание было эвакуировано, чтобы облегчить работу сотрудникам, которые пытаются в настоящее время установить, насколько реальная угроза", - сказали в пресс-службе полиции Мадрида.
Лента новостей
Опубликован список азербайджанских страховых компаний с наиболее высоким коэффициентом выплат в 2019 году
Хикмет Гаджиев: После последних выборов в Европарламенте появились некоторые силы с радикальным, шовинистским и исламофобским мышлением
Ограничение на ввоз животноводческой продукции из Китая не повлияло на местный рынок - АПБ Азербайджана
В Азербайджане подготовлен список продукции с высоким риском заражения птичьим гриппом и коронавирисом
Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с историческим успехом на чемпионате Европы (ФОТО)
Идрис Исаев: Азербайджан уделяет особое внимание подготовке специалистов по техническим специальностям
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила членов сборной Азербайджана по греко-римской борьбе(ФОТО)