Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек

Европа 29 февраля 2020 19:04 (UTC+04:00)
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек

Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек, власти ограничивают проведение массовых мероприятий, парижский полумарафон отменен, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По данным на 13.00 число заболевших составило 73 человека. Это 59 госпитализированных, 12 выздоровевших и двое скончавшихся", - заявил министр, выступая в субботу после внеочередного заседания совета безопасности и кабинета министров, посвящённого коронавирусу. Трансляцию вел Елисейский дворец.
Ранее сообщалось, что, по данным на вечер пятницы, число выявленных случаев коронавируса составляет 57 человек.

Веран добавил, что из-за ситуации вокруг коронавируса было принято решение об отмене ряда масштабных мероприятий, в частности, салона недвижимости MIPIM в Канне (должен был состояться 10-13 марта) и запланированного на воскресенье парижского полумарафона. Также, по словам министра, на всей территории страны будут запрещены массовые мероприятия численностью от 5 тысяч человек, если их проведение предусматривает закрытые площадки.

В пяти коммунах департамента Уаза на севере страны, где число заболевших особенно велико, власти вообще запретили проводить любые мероприятия, где возможно скопление народа. Министр заявил, что жителям департамента следует воздерживаться от поездок, когда они не очень нужны, и, по возможности, работать из дома.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.

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