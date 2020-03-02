Экстренное заседание глав МИД ЕС по Сирии пройдет 6 марта в Загребе

Экстренное заседание министров иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза по ситуации в Идлибе пройдет 6 марта в Загребе - столице Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я созвал экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить Сирию и Турцию с министрами иностранных дел. Мы встретимся 6 марта в Загребе после "Гимниха" (неформальная встреча глав МИД - прим. ТАСС)", - сказал он, поблагодарив хорватское председательство за готовность организовать заседание в короткие сроки.

В минувшие выходные Боррель объявил, что Совет ЕС на уровне глав МИД в ближайшие дни проведет экстренное заседание по Идлибу, которое созвано в ответ на запрос Греции. Он подчеркнул, что, по мнению ЕС, кризис в Сирии "не имеет военного решения" и призвал "все стороны, в первую очередь Дамаск, срочно возобновить политический процесс под эгидой ООН". Он также заявил о готовности Евросоюза оказать срочную гуманитарную помощь населению Идлиба, находящегося на неподконтрольной правительству Сирии территории.