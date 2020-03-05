В Финляндии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев коронавируса выявлены в Финляндии: три в столичном медицинском округе, один в регионе Пирканмаа, один в регионе Хяме. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают власти регионов.

"Все инфицированные люди находятся в хорошем состоянии. Они были проинструктированы оставаться дома в изоляции", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалась о семи случаях коронавируса в Финляндии. Таким образом, в настоящее время их зарегистрировано 12.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.