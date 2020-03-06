Таллинскую гимназию закроют на карантин из-за обнаружения коронавируса

Таллинская гимназия Кристийне закрывается на двухнедельный карантин в связи с обнаружением у одного их учащихся коронавируса COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования Эстонии.

"Поскольку заболевший подросток находился в школе, учебная работа в здании гимназии приостановлена как минимум на две недели, а помещения гимназии тщательно продезинфицируют. Учебная работа будет переведена на удаленный режим", - говорится в сообщении.

Всех учащихся гимназии просят две недели оставаться дома, поскольку невозможно точно установить, с кем именно контактировал заболевший подросток. Учащихся школы также не должны участвовать в кружках по интересам и занятиях спортом, избегая контактов с людьми за пределами дома. В гимназии обучаются 859 учеников.

В пятницу республиканский департамент здоровья сообщил, что лаборатория ведомства выявила коронавирус у пяти жителей Таллина, в субботу вернувшихся из итальянского Бергамо, таким образом, число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось с пяти до десяти человек. Среди десяти человек, зараженных коронавирусом, девять были пассажирами самолета, который 29 февраля прилетел в Ригу из Бергамо.