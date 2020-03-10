Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Европа 10 марта 2020 23:39 (UTC+04:00)
Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Исполняющий обязанности премьер-министра Словении Марьян Шарец распорядился закрыть границу с Италией из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте политика в Twitter.

"Я поручил МИД и министерству внутренних дел закрыть нашу границу с Италией и тем самым присоединиться к нашим австрийским соседям", - отмечается в заявлении. При этом Шарец подчеркнул, что данные меры не затронут грузовые перевозки.

Ранее запрет на въезд для всех прибывающих из Италии ввели австрийские власти. Первый случай заражения новым коронавирусом на территории Словении был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 34 человек.

Словенские больницы ввели полный запрет на посещение пациентов, спортивные мероприятия проходят без присутствия зрителей, отменены лекции в университетах. МИД республики призвал граждан отказаться от поездок в Италию, а Министерство экономического развития и технологий страны планирует выделить почти 1 млрд евро для преодоления негативных последствий для национальной экономики в связи с эпидемией.

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