В Сербии число зараженных коронавирусом в достигло 18 человек

Европа 12 марта 2020 00:45 (UTC+04:00)
В Сербии число зараженных коронавирусом в достигло 18 человек

Число зараженных коронавирусом в Сербии достигло 18 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило министерство здравоохранения.

Власти Сербии в среду запретили массовые собрания в закрытых помещениях, включая митинги в преддверии выборов в парламент, которые запланированы на 26 апреля. Президент Александр Вучич призвал тех, кто посещал зараженные регионы или имел контакт с лицами оттуда, обратиться к медикам. Днем официально сообщалось о 12 зараженных.

"До 20.00 проверены анализы 21 человека, из которых 6 было позитивных и 15 негативных на коронавирус", - сообщил вечером минздрав.

Ранее власти Сербии ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и Швейцарии. Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

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