В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило рекордные 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 14 955, сообщил он.

Ранее сообщалось о 1016 жертвах и 12839 заразившихся.

"Всего вылечились 1439 человека, на 181 больше, чем вчера. За сутки скончались 250 человек, общее число жертв - 1266", - сказал он и уточнил, что средний возраст умерших 80,3 лет. Прирост заражений сохраняет достаточно высокие темпы. Общее число инфицированных с момента начала вспышки в Италии достигло 17660 человек.

Как подсчитали специалисты, 20% всех жертв коронавируса в мире приходятся на Италию. Локальная вспышка здесь была выявлена 21 февраля на севере страны, где сохраняется наибольшее число заразившихся, а также жертв. До настоящего момента в Италии было сделано почти 10 тыс. анализов на коронавирус.