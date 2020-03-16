В Италии за сутки от вызванного коронавирусом заболевания умерли почти 350 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 349. Всего с начала вспышки умерли более 2 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 23 073, уточнил он. Вылечились 414 человек, общее число выздоровевших составляет 2749. Ранее сообщалось о 1809 умерших и 20 603 заразившихся.
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