Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На карту поставлено выживание европейского проекта", - привел источник слова Макрона во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции. "Риск, с которым мы сталкиваемся, - это конец Шенгенской зоны", - добавил французский лидер.

Во Франции, по данным Управления здравоохранения страны, число случаев заражения коронавирусом достигло почти 30 тыс., почти 1,7 тыс. человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.