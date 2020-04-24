Wizz Air планирует возобновить полеты из Вены по Европе
Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует с 1 мая возобновить полеты из Вены в 20 пунктов назначения в Европе. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В независимости от пандемии коронавируса и ограничений на полеты компания планирует возобновить рейсы по 20 направлениям в Европе, включая Милан, Тель-Авив и Валенсию.
Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный контроль на границах. Вена запретила авиарейсы из целого ряда стран, включая Россию и Украину. Всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты до 17 мая 2020 года.
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