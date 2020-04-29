Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса
Пожилые супруги из британского города Уоррингтон, графство Чешир, воспитавшие 30 детей, скончались от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает издание Manchester Evening News.
80-летний Хефин Уильямс (Hefin Williams) 22 года работал в аэропорту Манчестера, а на пенсии стал волонтером в местной больнице. Его 74-летняя жена Вэлери Уильямс (Valerie Williams) всю жизнь занималась уходом за престарелыми и вышла на пенсию лишь год назад. У них было 26 приемных детей и четыре родных ребенка.
В начале марта Вэлери заразилась коронавирусом. 12 марта у нее проявились первые симптомы: сухой кашель, мышечные боли, высокая температура. 21 марта ее госпитализировали в тяжелом состоянии и на следующий день подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Хефин остался дома и соблюдал режим самоизоляции. Через неделю он также попал в больницу и спустя два дня скончался в реанимации. Вэлери умерла через день после похорон мужа.
По последним данным, 28 апреля в мире выявлено 3,09 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 213,3 тысячи человек, 938,3 тысячи человек выздоровели. В Великобритании выявлено 157,1 тысячи случаев заражения, погибли 21,1 тысячи человек.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.