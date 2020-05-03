Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации

Правительство Чехии не намерено просить Палату депутатов (нижнюю палату) парламента о продлении введенного в стране 12 марта режима чрезвычайной ситуации, срок действия которого истекает 17 мая. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр республики Андрей Бабиш в эфире телеканала Nova, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не рассматриваем вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации", - отметил он.

Эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. Число заразившихся новым коронавирусом сокращается. В связи с этим кабинет министров, по словам премьера, не считает необходимым продлевать режим чрезвычайной ситуации. Правительство обсудит этот вопрос на своем ближайшем заседании.

В Чехии 20 апреля начался процесс смягчения социальных ограничений, полная отмена которых ожидается 25 мая. После этой даты еще какое-то время, как предполагается, будут запрещены массовые мероприятия с участием более 100 граждан и останется обязательным ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7 764 случая заражения коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 245 человек, вылечились 3 584.

Анализы с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, сдали 257 678 жителей республики.