Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 1,2%

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая, по предварительным данным, составили $7 882,9 млн (в эквиваленте). Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.



За апрель золотовалютные резервы выросли на $96,2 млн (на 1,2%) после снижения в марте на $1 018,4 млн (на 11,6%).



Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в апреле стала покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Увеличению резервов также способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.



В апреле правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $317 млн.



Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.