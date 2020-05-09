Елизавета II поблагодарила союзников Британии за силу и мужество, проявленные в годы войны

Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила британцев и союзников Соединенного Королевства в борьбе против нацизма за силу и мужество, проявленные ими в годы Второй мировой войны. Запись телеобращения Ее Величества, приуроченного к торжествам в честь 75-летия окончания войны, транслировала в пятницу вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вспоминая слова моего отца и радостные торжества [в мае 1945 года], в которых некоторые из нас лично принимали участие, я приношу благодарность за силу и мужество, проявленные Соединенным Королевством, странами Содружества и нашими союзниками. Военное поколение знало, что лучший способ почтить память тех, кто не вернулся с войны, это сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось, - отметила королева. - Величайшая дань уважения принесенным тогда жертвам состоит в том, что страны, когда-то бывшие заклятыми врагами, теперь друзья, рука об руку добивающиеся для всех нас мира, здоровья и благополучия".

По сложившейся традиции Великобритания и многие другие западные государства отмечают День Победы в Европе 8 мая. В этом году в Соединенном Королевстве эта дата была нерабочим днем - на нее перенесли майский банковский выходной.