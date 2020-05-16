В Германии выявлено почти 174 тысячи случаев заражения COVID-19

В Германии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 620 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии поднялось до 173 777 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания стали за сутки 57 пациентов. Общее число летальных исходов в стране возросло до 7 881 умершего.

При этом от коронавирусной инфекции излечились 152,6 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.