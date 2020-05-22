Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у берегов Крита

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу около острова Крит. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился в 58 км к юго-востоку от расположенного на Крите города Иерапетра, где проживают около 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.