Air France обязалась сокращать выбросы углекислого газа в обмен на господдержку

Авиакомпания Air France обязалась снизить выбросы углекислого газа на 50%, сократив воздушные перевозки, в обмен на гарантии государственной поддержки. Об этом сообщила в воскресенье министр экологического перехода Элизабет Борн, которая также курирует вопросы транспорта во французском правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Air France было предложено ускорить процесс экологического перехода, что, в частности, предполагает сокращение рейсов на тех маршрутах, по которым осуществляются железнодорожные перевозки", - отметила она в эфире радиостанции France Inter. "В обмен на кредит, гарантированный государством, Air France взяла на себя решительные обязательства по сокращению к 2024 году выбросов CO2 на внутренних рейсах на 50%", - сказала министр.

Она отметила, что "экологический переход касается всех и требует от каждого усилий". "Каждый должен принять в нем участие, например выбирая экологичные виды транспорта", - добавила Борн.

В конце апреля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Air France на фоне резкого сокращения числа полетов из-за пандемии получит господдержку на €7 млрд. Он уточнил, что для сохранения рабочих мест и самой авиакомпании ей будет выделен заем в €3 млрд непосредственно из бюджета. Кроме этого, государство выступит в роли поручителя для получения кредитов в банках еще на €4 млрд, добавил Ле Мэр.