Жителям Европы стало не хватать денег

Европа 27 мая 2020 21:21 (UTC+04:00)
Жителям Европы стало не хватать денег

Большинство граждан Евросоюза (58 процентов) столкнулись с финансовыми проблемами из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Европарламента, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Около трети жителей Европы сообщили, что из-за ситуации в экономике они потеряли свой доход. Четверть европейцев лишились работы или перешли на частичную занятость. Пятая часть опрошенных признались, что им не хватает денег на жизнь и они вынуждены тратить свои накопления. Кроме того, многие европейцы пожаловались, что им стало трудно делать ежемесячные платежи, платить за аренду жилья, обслуживать кредиты. Части жителей ЕС перестало хватать денег на качественную еду.

Абсолютное большинство европейцев недовольны тем, как власти Евросоюза решают вызванные коронавирусом проблемы. Так, почти 70 процентов хотели бы видеть «более активные действия по борьбе с кризисом». Речь, в частности, идет о разработке вакцины против инфекции и обеспечении медикаментами всех государств, входящих в ЕС. В опросе приняли участие 21,8 тысячи граждан 21 страны ЕС (за исключением стран Прибалтики, Кипра, Мальты и Люксембурга) в возрасте от 16 до 64 лет.

Ранее сообщалось, что европейские продовольственные банки столкнулись со всплеском числа обращений за продовольственными наборами на фоне пандемии коронавируса и растущей безработицы. Например, в Италии, которая является одной из наиболее пострадавших от эпидемии стран, количество заявок на получение таких наборов увеличилось на 40 процентов.

Европа из-за замедления деловой активности на фоне коронавируса столкнулась с сильнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. По оценке Европейского центрального банка (ЕЦБ), падение ВВП стран региона по итогам 2020 года будет в пределах 8-12 процентов, пишет Bloomberg. Еврокомиссар по вопросам занятости заявил, что в ближайшие месяцы работы могут лишиться 30 миллионов человек.

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