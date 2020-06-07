В Британии за сутки от коронавируса умерли менее ста человек

В Великобритании впервые с 23 марта за сутки от коронавируса умерли меньше ста пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились 286 тыс., скончались 40,5 тыс. человек.

13 мая Великобритания частично отменила карантин, с 1 мая последовали дальнейшие послабления.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.