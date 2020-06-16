В Бундестаге предложили ответные меры на санкции США против "Северного потока - 2"

Правительство ФРГ должно продумать возможные шаги на случай расширения американских санкций против "Северного потока - 2". Ответные меры могли бы предусматривать вызов американского посла, рестрикции в отношении сенаторов США - авторов законопроекта о новых санкциях против участников строительства российского газопровода, пошлины на поступающий из Соединенных Штатов СПГ. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, сообщает Trend со ссылкой на TACC.

"Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например штрафные пошлины на СПГ из США", - сказал он. "Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших [законопроект о санкциях против "Северного потока - 2] сенаторов", - отметил Эрнст.

Политик назвал новые возможные санкции США "противозаконным вмешательством в правовую систему Европы, суверенитет Германии и Европы". "Правительство ФРГ должно прекратить бросаться ватными шариками, но должно защищаться от нападений на суверенитет ФРГ и ЕС", - считает он. Эрнст также подчеркнул, что в Бундестаге существует широкий консенсус по поводу того, что проект "Северный поток - 2" должен быть завершен.