Шрёдер считает, что мир и безопасность в Европе можно обеспечить лишь совместно с Россией

Германия и Европа должны быть заинтересованы в добрососедских отношениях с Россией ради обеспечения безопасности на континенте. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в новом выпуске своего подкаста, который обнародован во вторник.

"Мир и безопасность на европейском континенте будут в долгосрочной перспективе только совместно с Россией, а не без нее", - сказал он. Бывший глава правительства отметил, что добрососедские отношения с РФ имеют для ФРГ "экзистенциальную важность" и это связано далеко не только с энергетической и в целом экономической политикой. По его словам, сотрудничество с Россией отвечает "национальным интересам Германии, которые идентичны интересам Европейского союза".

Отвечая на вопрос ведущего, нужно ли Группе семи вновь расширяться за счет России, Шрёдер выразил мнение, что, "разумеется, всегда есть смысл работать в форматах, которые включают в себя тех, кто нужен для решения политических вопросов". Он назвал "неверным допущением" мысль о том, что "можно изолировать страну, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладающую правом вето".

В конце мая пресс-пул Белого дома сообщил, что Дональд Трамп переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.