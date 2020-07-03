В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса

Власти столицы Сербии вводят в городе режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Как информировал мэр Белграда Зоран Радойичич в пятницу в эфире канала РТС, соответствующее объявление будет сделано в ближайшие часы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По соглашению с кризисным штабом мы провозгласим чрезвычайную ситуацию в Белграде. Будут проведены три комплекса мер, касающиеся ограничения собраний людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек на открытом воздухе, ночные клубы не смогут работать с 23 до 6 часов, как и кафе, не имеющие открытых веранд. Будет необходимым ношение масок, за несоблюдение этих мер будут вводиться штрафы", - отметил он.

Мэр сообщил, что в настоящий момент 82,5% всех инфицированных коронавирусом в Сербии приходится на Белград. "В настоящий момент нет необходимости в закрытии Белграда, но если будет необходимость защитить здоровье граждан, то будет предпринята и эта мера", - сказал он.

Ранее, накануне вечером, президент Сербии Александар Вучич объявил о новых санитарных ограничениях в столице страны Белграде из-за выявленной в городе вспышки коронавируса. Среди прочего, сербский лидер заявил о закрытии студенческих общежитий, где было выявлено большое число заболевших. Сразу после интервью президента на улицы Белграда вышли толпы студентов, протестуя против закрытия студенческих общежитий. Как сообщил РТС, поздно вечером Вучич провел встречу с представителями студенчества, на которой общежития решили не закрывать при условии соблюдения санитарных норм.

2 июля в Сербии было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом с середины апреля. За сутки количество инфицированных увеличилось на 359 человек и составило 15 195, число летальных исходов возросло до 287. Ранее Национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом ужесточил ряд эпидемиологических мер в стране. Так, в столице снова введено обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах (в закрытых помещениях).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли.