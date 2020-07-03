В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса

Европа 3 июля 2020 11:44 (UTC+04:00)
В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса

Власти столицы Сербии вводят в городе режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Как информировал мэр Белграда Зоран Радойичич в пятницу в эфире канала РТС, соответствующее объявление будет сделано в ближайшие часы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По соглашению с кризисным штабом мы провозгласим чрезвычайную ситуацию в Белграде. Будут проведены три комплекса мер, касающиеся ограничения собраний людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек на открытом воздухе, ночные клубы не смогут работать с 23 до 6 часов, как и кафе, не имеющие открытых веранд. Будет необходимым ношение масок, за несоблюдение этих мер будут вводиться штрафы", - отметил он.

Мэр сообщил, что в настоящий момент 82,5% всех инфицированных коронавирусом в Сербии приходится на Белград. "В настоящий момент нет необходимости в закрытии Белграда, но если будет необходимость защитить здоровье граждан, то будет предпринята и эта мера", - сказал он.

Ранее, накануне вечером, президент Сербии Александар Вучич объявил о новых санитарных ограничениях в столице страны Белграде из-за выявленной в городе вспышки коронавируса. Среди прочего, сербский лидер заявил о закрытии студенческих общежитий, где было выявлено большое число заболевших. Сразу после интервью президента на улицы Белграда вышли толпы студентов, протестуя против закрытия студенческих общежитий. Как сообщил РТС, поздно вечером Вучич провел встречу с представителями студенчества, на которой общежития решили не закрывать при условии соблюдения санитарных норм.

2 июля в Сербии было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом с середины апреля. За сутки количество инфицированных увеличилось на 359 человек и составило 15 195, число летальных исходов возросло до 287. Ранее Национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом ужесточил ряд эпидемиологических мер в стране. Так, в столице снова введено обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах (в закрытых помещениях).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Caspian Legal Center расширяет свои услуги для нефтегазового сектора Азербайджана
Caspian Legal Center расширяет свои услуги для нефтегазового сектора Азербайджана
Драгметаллы в Азербайджане подешевели
Драгметаллы в Азербайджане подешевели
Нефть дешевеет после двух дней активного роста
Нефть дешевеет после двух дней активного роста
Loading Bars
Лента новостей
Премьер Франции подал в отставку Европа 11:55
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 6 718 Россия 11:49
В Азербайджане в регионах с действием ОМС уже проведено свыше 1200 дорогостоящих операций Общество 11:48
В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса Европа 11:44
Постпред Ирана при ООН заявил о необходимости отмены санкций для противодействия COVID-19 Политика 11:30
Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году до 85,2 млн тонн Казахстан 11:26
Казахстанские локомотивы будут эксплуатироваться в Молдове Казахстан 11:24
Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии Грузия 11:20
Студенты из Узбекистана смогут обучаться в военных вузах Турции Турция 11:14
Казахстан в июне выполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 105% Казахстан 11:08
Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне (ФОТО) Политика 11:06
Завтра на главных улицах и проспектах Баку будет проведена дезинфекция Общество 11:05
Caspian Legal Center расширяет свои услуги для нефтегазового сектора Азербайджана Бизнес 10:58
В Армении за сутки зарегистрировано 662 новых случая заражения коронавирусом Армения 10:56
Парламент Азербайджана провел плодотворную работу в ходе весенней и внеочередной сессий - глава комитета Политика 10:43
В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за вспышки коронавирусной инфекции США 10:42
В Гёйчае нет обращений в связи с заражением COVİD-19 - главврач Общество 10:41
Узбекистан направит больше $106 млн на неотложные меры по борьбе с коронавирусом Узбекистан 10:39
В Узбекистане запущена в тестовом режиме единая электронная система билетных операций Узбекистан 10:37
Мирзиёев провел совещание, посвященное рассмотрению хода реализации приоритетных проектов Узбекистан 10:36
Коронавирус: В США суточный рекорд заболеваемости, Франция ждет второй волны США 10:33
В США рассчитывают, что к осени смогут проводить до 50 млн тестов на коронавирус в месяц США 10:30
TOP 10 наиболее посещаемых сайтов госструктур Азербайджана (СПИСОК) Общество 10:29
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 10:03
Арзу Нагиев: Азербайджан и Россия показали блестящий пример борьбы с глобальной катастрофой Политика 10:02
На 11% подорожали продовольственные товары в Казахстане за полгода Казахстан 10:00
Нефть дешевеет после двух дней активного роста Энергетика 09:59
Манат вырос к евро и турецкой лире Финансы 09:58
В 2020 году Узбекистан подпишет три Конвенции МОТ Узбекистан 09:53
АБР выделит Грузии грантовую помощь Грузия 09:49
В Иране за сутки выявили 2652 новых случая заражения коронавирусом Общество 09:47
Азербайджан может выводить серную кислоту на экспорт Бизнес 09:42
Посол: Азербайджан и Грузия имеют огромные возможности для сотрудничества в новых сферах (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 09:30
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 50 раз Нагорно-карабахский конфликт 09:29
В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки более чем на 20 тыс. Другие страны 09:28
Азербайджан в состоянии перехватить геоэкономическую инициативу в проекте "Север-Юг" Транспорт 09:22
Жертвами ударов молний на востоке Индии стали 26 человек Другие страны 09:16
Испания готова оказать содействие в налаживании связей с Бакинским портом Энергетика 08:56
Восемь полицейских погибли в перестрелке с преступниками на севере Индии Другие страны 08:47
Жертвами коронавируса в Германии стали более 9 тысяч человек Европа 08:19
Мэй Маск хочет издать в Грузии свою книгу "Женщина строит планы" Грузия 08:03
Суд в Колумбии приостановил деятельность военных США на территории страны Другие страны 07:49
Правящая в Японии партия выступила против организации визита Си Цзиньпина Другие страны 07:33
Елбасы обратился к народу Казахстана Казахстан 07:15
Японские власти попросили США выдать лиц, арестованных там по делу Карлоса Гона Другие страны 06:57
В Китае за сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:44
Лондон с 10 июля отменит карантин для прибывающих из Испании, Франции, Италии и Германии Европа 06:29
Месси прервал переговоры по контракту с "Барселоной" и намерен покинуть клуб Спорт 06:12
PMD Group завершил строительство крупного жилого комплекса в Сумгаите Строительство 05:57
В Азербайджане увеличится производство фруктовых соков Бизнес 05:39
Мутация коронавируса может увеличивать скорость его распространения США 05:23
Судебные слушания по делу стрелка из Крайстчерча начнутся 24 августа Другие страны 05:07
Главы Минобороны США и ФРГ обсудили вывод части американских войск из Германии США 04:51
Отца британского премьер-министра раскритиковали за поездку за рубеж во время карантина Европа 04:36
Руководство Facebook встретится с вдохновителями бойкота компании ИКТ 04:19
Гянджинский приборостроительный завод значительно восстановил производственную мощность Бизнес 03:52
Граждане Грузии смогут путешествовать в Швецию с 4 июля Грузия 03:36
В Мексике преступные сообщества вводили комендантский час из-за коронавируса Другие страны 03:19
"Реал" победил "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 03:01
От коронавируса скончался азербайджанский режиссер Этибар Бабаев (ФОТО) Социум 02:43
Задержанным у резиденции Трюдо оказался канадский рейнджер Другие страны 02:35
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс. США 02:16
CONMEBOL выступила за безопасное возвращение футбола в странах Южной Америки Спорт 01:59
В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом Россия 01:41
В США подана жалоба на Facebook за предвзятое отношение к темнокожим сотрудникам США 01:15
Более 176 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 01:01
МАГАТЭ: повышение радиации над Европой может быть вызвано работой ядерного реактора Европа 00:37
Boeing прекратит выпуск самолетов 747 через два года Бизнес 00:21
Макрон исключил повышение налогов во Франции Финансы 2 июля 23:58
"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв "Наполи" Спорт 2 июля 23:43
Президент Ильхам Алиев: Интерес Европейского Союза к транспортному коридору Восток-Запад растет Политика 2 июля 23:13
Президент Ильхам Алиев: В условиях пандемии важны солидарность и сотрудничество между странами и в рамках международных организаций Политика 2 июля 23:11
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном превысил $129 млн Бизнес 2 июля 23:11
Президент Ильхам Алиев: Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии Политика 2 июля 23:05
Туркменистан может увеличить объем поставляемой в Астраханскую область продукции Бизнес 2 июля 23:05
В Азербайджане выросло ипотечное кредитование по гослинии Финансы 2 июля 22:45
Президент Ильхам Алиев: Благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, в Азербайджане создана современная транспортная и логистическая инфраструктура Политика 2 июля 22:27
Туркменское предприятие объявляет тендер на закупку материалов верхнего строения ж/д пути Тендеры 2 июля 22:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан связывают с Афганистаном и Туркменистаном тесные дружественные и братские узы Политика 2 июля 22:23
Футболист "Гамбурга" Джатта подозревается в нарушении закона о проживании Спорт 2 июля 21:59
Это не столько пример для окружающих, сколько социальная ответственность... – народная артистка Бясти Джафарова Социум 2 июля 21:47
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 176 тысяч Турция 2 июля 21:42
Ситуация серьезная! Не стоит рисковать… - заслуженный артист Азербайджана Алексей Милтых Социум 2 июля 21:27
В Мексике произошло землетрясение Другие страны 2 июля 21:25
Культура, которая нас объединяет - выступление молодых ханенде Культура 2 июля 21:08
Оперативный штаб: Увеличено число районов, где действуют SMS-разрешения Общество 2 июля 20:38
В Азербайджане запретили собираться группами более 5 человек - Оперативный штаб Общество 2 июля 20:34
В Бакинском метрополитене прекращаются пассажироперевозки Общество 2 июля 20:29
Народная артистка Фирангиз Муталлимова: Обращаюсь ко всем как сестра, мать и бабушка Социум 2 июля 20:17
Промышленное производство в Азербайджане увеличилось Бизнес 2 июля 20:06
В Азербайджане продлен особый карантинный режим Политика 2 июля 19:57
Болгария и Греция обеспечат точное распределение налоговой прибыли от IGB Энергетика 2 июля 19:51
Рост производства фармацевтической продукции в Азербайджане превысил 60% Бизнес 2 июля 19:39
Объем грузоперевозок из России в Азербайджан доходит до 8 млн тонн Экономика 2 июля 19:31
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО) Политика 2 июля 18:55
Афет Гасанова: Рост населения и жилищное строительство отражаются на вопросах водоснабжения Общество 2 июля 18:54
В Азербайджане выявлено 572 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 364, скончались 8 человек - Оперативный штаб Общество 2 июля 18:43
Новые возможности UNEC лицам, желающим получить образование по специальности «Дизайн» (ФОТО) Общество 2 июля 18:13
Туркменбашинский комплекс НПЗ объявил тендер на разработку ТЭО Тендеры 2 июля 18:00
Tesla нарастила поставки автомобилей в квартальном выражении США 2 июля 17:52
Все новости