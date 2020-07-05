Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне

Более 10 сотрудников полиции пострадали при попытке разогнать незаконную вечеринку в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Metropolitan Police, передает Trend со ссылкой Lenta.ru.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 июля, в районе Хаммерсмит и Фулэм. Местные жители пожаловалась правоохранителям на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения на территории района.

Полицейские прибыли на место, однако участники вечеринки встретили их враждебно. Присутствующие начали бросать в стражей порядка кирпичи и другие предметы.

В результате пострадали 11 полицейских. У двоих из них медики зафиксировали переломы костей. По факту происшествия начато расследование.

В апреле в английском городе Фишборн у полицейского Даррена Триггса парализовало ноги после того, как в декабре арестованная пьяная женщина избила его. У мужчины были многочисленные синяки и ушибы на спине, а позже появился кровяной сгусток в сосудах позвоночника. Триггса госпитализировали в больницу Сент-Ричардс. Утром он перестал чувствовать нижнюю часть тела. После рентгена позвоночника выяснилось, что там появился тромб, поэтому онемели ноги. Врачи предположили, что полицейский не сможет вернуться к привычному образу жизни.