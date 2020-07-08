Румыния зафиксировала самый высокий показатель заражения коронавирусом за сутки

Самый большой показатель инфицированных новым коронавирусом за сутки зарегистрирован в Румынии - 555 случаев. Об этом сообщила в среду группа стратегических коммуникаций, созданная в стране для мониторинга ситуации с распространением коронавирусой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным, общее число заразившихся в Румынии с начала пандемии составляет 30 175, из них 22 284 человек были выписаны. Умерли 1817 заболевших.

В Румынии 16 марта было введено чрезвычайное положение сроком на 30 дней, 14 апреля оно было продлено еще на месяц. 14 мая чрезвычайное положение сменил режим тревоги, который предполагает некоторое смягчение введенных ранее властями ограничительных мер. 17 июня он был продлен еще на 30 дней.

Министр здравоохранения страны Нелу Тэтару заявил в среду, что Румыния переживает "второй пик [эпидемии коронавируса]". По его словам, рост случаев заболевания в последние три недели побуждает принять в расчет возвращение к чрезвычайному положению, хотя "в настоящий момент такой необходимости пока нет".