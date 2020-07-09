В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских

По меньшей мере 10 полицейских пострадали в результате ночных беспорядков, начавшихся в Белграде в ходе акции протеста против ужесточения санитарных мер в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в ночь на четверг глава МВД Сербии Небойша Стефанович на специальной пресс-конференции во дворце "Сербия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту коллеги оповестили меня, что у нас пострадали 10 полицейских. Один из них - очень тяжело, у него перелом обеих ног", - сказал Стефанович.

О пострадавших среди протестующих информации не поступало.

Акции протеста, переросшие в беспорядки

Небойша Стефанович осудил акции протеста, переросшие в беспорядки в Белграде и ряде городах.

"Думаю, что сегодня стало ясно, после всего, что вы могли видеть на улицах Белграда, Нови-Сада, Крагуеваца, Ниша и некоторых других городов страны, что мы столкнулись с ситуацией, которую можно охарактеризовать лишь как откровенное насилие и попытку при помощи физической силы насильно захватить власть без воли народа, без участия в выборах и демократической процедуры", - заявил Стефанович.

Глава МВД подчеркнул, что полиция вела себя предельно корректно, несмотря на то, что подвергалась нападению протестующих. По его словам, правоохранители применили силу только тогда, когда их жизням стала угрожать опасность. Стефанович указал, что в протесте просматриваются следы "иностранного вмешательства", которое предстоит расследовать полиции.

Ранее сотрудники правоохранительных органов разогнали протестную акцию у здания Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Поначалу акция проходила мирно, однако около 20:20 группы молодых людей стали бросать в направлении полиции бутылки и файеры. Полиция ответила слезоточивым газом.

Беспорядки продолжаются в Белграде второй вечер подряд. Как сообщил директор полиции Белграда Владимир Ребич, в результате беспорядков в ночь на среду ранения получили 43 полицейских и 17 демонстрантов, задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей. Ребич отметил, что протест был спонтанным, полиция не была готова к такому развитию событий, поэтому пришлось подтягивать силы по ходу протеста. Установление личностей причастных к протестам продолжается, все они будут привлечены к ответственности.