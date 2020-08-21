В Андалусии из-за вспышки вируса лихорадки Западного Нила умер первый пациент
Житель испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия) умер из-за вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило в четверг агентство EFE, передает Trend со ссылкой ТАСС.
По его информации, 77-летний мужчина из населенного пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио стал первой жертвой вируса, вспышка которого была зафиксирована в провинции. Умерший несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.
Вспышка заболевания в Андалусии уже затронула 35 человек, из них 32 были госпитализированы.
Вирус лихорадки Западного Нила - острое инфекционное заболевание. Чаще всего переносчиками заболевания являются комары.
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