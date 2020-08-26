Президента Чехии госпитализировали
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Reuters, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за травмы руки, ему предстоит операция. «Это не опасное для жизни состояние, президент поддерживает контакты со своей семьей и своими сотрудниками», - заявил его официальный представитель Йиржи Овчачек.
Ранее Земан решил не приезжать на парад Победы в Москву 24 июня из-за пандемии коронавируса. «Президент глубоко сожалеет об этом и поручил послу Чешской Республики в Москве Витезславу Пивоньке принять участие в мероприятии вместо него», — сказали в диппредставительстве.
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